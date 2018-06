Stockholm (dpa) - Schwedens Königin Silvia hat während eines Staatsbesuches mit ihrem Mann in Frankreich Magenschmerzen bekommen. Die 70-Jährige könne König Carl XVI. Gustaf am Mittwoch nicht bei allen Terminen begleiten, teilte das schwedische Königshaus mit.

Das Paar ist seit Dienstag zu Besuch bei Frankreichs Staatspräsident François Hollande. Gemeinsam mit Hollande eröffnete der schwedische König ein Kolloquium über Herausforderungen in der Klimapolitik Europas und besuchte Paris' Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Vor seiner Abreise am Donnerstag wollte das Königspaar am Mittwochabend zu einem Dîner in den Pariser Palais de Chaillot einladen.