Hamburg (SID) - Die deutschen Hockey-Männer gehen die 35. Champions Trophy im indischen Bhubaneswar (6. bis 14. Dezember) mit drei Neulingen und gewohnt hohen Erwartungen an. "Wir wollen auch bei dem Turnier ganz vorn mitspielen", sagte Bundestrainer Markus Weise, der den früheren Welthockeyspieler Moritz Fürste nach auskuriertem Kreuzbandriss wieder in den Kader berief.

Auf ihre ersten Bewährungsproben im Dress des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dürfen Jonas Gomoll (Berliner HC), Mathias Müller (Rot-Weiss Köln) und Timur Oruz (Crefelder HTC) in den Gruppenspielen hoffen. Zum Auftakt trifft Olympiasieger Deutschland am Samstag auf Gastgeber Indien (15:00 Uhr MEZ/Sport1), anschließend warten gegen die Niederlande am Sonntag (13.00 Uhr) und gegen Argentinien am Dienstag (7.30 Uhr) zwei weitere Härtetests.

Für Weise ist das Turnier der weltstärksten Teams ein wichtiger Fingerzeig im Hinblick auf die Qlympia-Qualifikation im kommenden Juni. Dann werden im World-League-Halbfinale in Argentinien Tickets für Rio 2016 vergeben. - Der Kader des DHB für die Champions Trophy in Bhubaneswar:

Tor: Nicolas Jacobi (UHC Hamburg), Felix Reuß (Club an der Alster)

Feld: Pilt Arnold, Jonas Gomoll, Martin Zwicker (alle Berliner HC), Florian Fuchs, Moritz Fürste (beide UHC Hamburg), Benedikt Fürk, Lukas Windfeder (beide Uhlenhorst Mülheim), Mats Grambusch, Mathias Müller (beide Rot-Weiss Köln), Tobias Hauke, Moritz Polk (beide Harvestehuder THC), Dan Nguyen, Christopher Rühr (Club an der Alster), Niklas Wellen, Timur Oruz (beide Crefelder HTC), Christopher Wesley (Nürnberger HTC).