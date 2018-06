Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa-Piloten haben ihren Streik in der Nacht beendet. Doch schon morgen soll der Arbeitskampf nach einer Ankündigung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit in die nächste Runde gehen. "Wir wurden von dem neuen Streikaufruf vollständig überrascht", sagte ein Sprecher der Lufthansa am frühen Morgen. Von dem erneuten Ausstand seien Langstrecken- und Frachtflüge betroffen, teilte Cockpit am späten Abend mit. Kurz- und Mittelstreckenflüge sowie Flüge der Lufthansa-Tochter Germanwings würden nicht bestreikt.

