Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem Sonderflugplan will die Lufthansa die Auswirkungen des neuen Pilotenstreiks morgen mildern. Ziel sei es, auf der Langstrecke so viele Passagiere wie möglich ans Ziel zu bringen, sagte ein Sprecher. Mit dem erneuten Streikaufruf wirbeln die Kapitäne kurz vor dem Nikolauswochenende den Flugplan noch einmal heftig durcheinander. Erst in der Nacht war ein zweitägiger Streik der Lufthansa-Piloten zu Ende gegangen. Das Unternehmen rechnet damit, dass der Flugbetrieb am Morgen normal anläuft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.