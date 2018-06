Kiew (AFP) Nach Meldungen über eine Panne in einem ukrainischen Atomkraftwerk hat die Regierung am Mittwoch Entwarnung gegeben. Im dritten Block des Kraftwerks Saporoschje im Südosten des Landes sei es am Freitag zu einem Kurzschluss im Bereich der Stromabfuhr gekommen, sagte Energieminister Wolodymyr Demtschyschyn vor Reportern in Kiew. Der Reaktor sei von dem Defekt "in keiner Weise" betroffen, es bestehe "keine Bedrohung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.