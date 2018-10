Lima (AFP) 2014 könnte nach Einschätzung der UN-Wetterorganisation WMO das wärmste Jahr werden, das bisher registriert wurde. Von Januar bis Oktober sei die durchschnittliche Temperatur an der Land- und Seeoberfläche der Erde um 0,57 Grad Celsius gegenüber dem Durchschnittswert von 1961 bis 1990 angestiegen, teilte die Organisation am Mittwoch anlässlich der UN-Klimakonferenz in Lima mit. Wenn sich dieser Trend für November und Dezember bestätige, werde 2014 das bisher wärmste Jahr werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.