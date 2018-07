Los Angeles (AFP) Nach mehreren Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen droht US-Fernsehstar Bill Cosby nun ein Prozess. In einer am Dienstag vor einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klage beschuldigt die Kalifornierin Judy Huth den heute 77-Jährigen, sie im Jahr 1974 als 15-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Huth, die angibt, bis heute traumatisiert zu sein, fordert eine Entschädigung in bisher nicht bekannter Höhe.

