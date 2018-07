Nikosia (AFP) Der zyprische Präsident Nicos Anastasiades ist in New York erfolgreich am Herzen operiert werden. Wie die Regierung in Nikosia am Mittwoch mitteilte, verlief der Eingriff im Mount-Sinai-Hospital am Dienstag "ohne Komplikationen oder irgendwelche Probleme". Der Staatschef werde nun noch einige Tage auf der Intensivstation der Spezialklinik bleiben.

