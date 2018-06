Tel Aviv (SID) - Alba Berlin hat in der Euroleague nur knapp eine dicke Überraschung verpasst. Bei Titelverteidiger Maccabi Tel Aviv unterlag der Basketball-Pokalsieger nach einer starken Vorstellung mit 89:95 (46:42) und kassierte am 8. Spieltag die fünfte Niederlage, hat aber weiterhin alle Chancen auf den Einzug in die Top-16-Runde.

Mit der Bilanz von 3:5 belegt der deutsche Vizemeister in der Gruppe B wie bisher den vierten Platz, der gerade noch für das Weiterkommen reichen würde. Es stehen noch die Spiele beim Letzten Limoges CSP (2:6) und gegen den Vorletzten Cedevita Zagreb (2:5) aus.

Im Gegensatz zum Hinspiel vor fünf Wochen (69:84), als Alba chancenlos und vor eigenem Publikum teilweise vorgeführt worden war, begegneten die Berliner Israels Rekordmeister auf Augenhöhe. "Wir müssen den Rhythmus behalten. Es ist schwierig, in dieser Halle zu gewinnen", sagte Alba-Trainer Sasa Obradovic zur Pause.

Das Team des Serben ließ sich von der Kulisse mit 11.060 Zuschauern nicht beeindrucken und kratze an der Sensation. Erst als der Berliner Leon Radosevic 21 Sekunden vor Schluss beim Stand von 87:93 verwarf, war das Spiel gelaufen. Bester Werfer beim in der Bundesliga ungeschlagenen Spitzenreiter war Jamel McLean mit 16 Punkten. Für Maccabi kam Devin Smith auf 26 Zähler.