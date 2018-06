Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bahn will einem Bericht zufolge die Bahncard abschaffen. Dies wolle sich das Unternehmen am 10. Dezember vom Aufsichtsrat genehmigen lassen, berichtete der Hessische Rundfunk am Donnerstag unter Berufung auf eine vertrauliche Vorlage für die Sitzung des Gremiums. Die Deutsche Bahn plane umfassende Änderungen beim angeschlagenen Fernverkehr und wolle möglicherweise auch seine Nachtzüge komplett einstellen.

