Essen (AFP) Für Pop-Sängerin Nelly Furtado bietet gutes Aussehen keine Garantie für Zufriedenheit. "Schönheit ist nicht alles. Man kann auch perfekt aussehen und trotzdem unglücklich sein", sagte die 36-Jährige der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe). "Wenn du in einer Phase bist, in der dir Sport sehr wichtig ist, ist das gut für dich, und du siehst vermutlich auch super aus", sagte die Künstlerin mit portugiesischen Wurzeln. "Oder du befindest dich in einer Phase, in der du lernst, die perfekte Lasagne zu machen."

