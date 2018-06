London (dpa) - Der neue James-Bond-Film, der im Oktober in die Kinos kommen soll, wird den Titel "Spectre" tragen. Das teilten Regisseur Sam Mendes und Produzentin Barbara Broccoli in den Londoner Pinewood-Studios mit. Der Film wird unter anderem in Sölden in Österreich gedreht. Andere Drehorte sind demnach London, Rom, Tanger in Marokko und Mexiko City.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.