Nyon (SID) - Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet 2017 in den Niederlanden statt. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag in Nyon bekannt. An der Endrunde nehmen 16 Teams teil, das Finale wird in Enschede ausgetragen. Weitere Spielorte sind Breda, Deventer, Doetinchem, Rotterdam, Tilburg und Utrecht.

Bei der EM 2013 in Schweden hatte sich Deutschland im Endspiel gegen Norwegen (1:0) durchgesetzt.