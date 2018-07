Moskau (dpa) - Russland hat der Nato einen Konfrontationskurs vorgeworfen. Die Allianz sei nicht zu einer gleichberechtigten Zusammenarbeit mit Russland bereit, um auf Bedrohungen im euroatlantischen Raum zu reagieren, kritisierte das Außenministerium in Moskau. Russland werde als geopolitischer Gegner dargestellt, um die eigene Existenz der Nato zu rechtfertigen, hieß es weiter. In der Ukraine-Krise wirft die Nato Russland "aggressives Verhalten" vor. Russland weist eine Beteiligung an dem Konflikt zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.