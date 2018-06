Seoul (AFP) Die jüngere Schwester von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un soll nach Angaben der Organisatoren an einem privaten Kulturfestival in Südkorea teilnehmen. Kim Yo Jong stehe auf der Teilnehmerliste aus Pjöngjang, sagte der Unternehmer Dongbang Youngman, der das für März geplante Festival in Seoul organisiert, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Ihm sei bestätigt worden, dass es sich bei der Kim Yo Jong auf der Liste tatsächlich um Kim Jong Uns Schwester handele, fügte er hinzu.

