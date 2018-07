San José (AFP) Die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien haben im Silicon Valley mit der Räumung eines als "Der Dschungel" bekannten Obdachlosencamps begonnen. Städtische Mitarbeiter in weißen Arbeitsanzügen und mit Atemschutzmasken begannen am Donnerstag in dem Lager mit dem Abbau von Zelten und anderen Behelfsbehausungen, in denen rund 300 Menschen Zuflucht gefunden hatten. Die meisten der Bewohner sind Opfer eines explodierende Mietpreismarktes, angeheizt durch die Ansiedelung von Hightech-Firmen in den vergangenen Jahren.

