Lake Louise (SID) - Lindsey Vonn zeigt bei ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup aufsteigende Form. Im zweiten Trainingslauf für die Abfahrten am Freitag und Samstag im kanadischen Lake Louise belegte die Amerikanerin nach Rang 18 am Vortag diesmal den achten Platz. "Mein Ziel ist, am Freitag unter die ersten fünf zu kommen, und dann schauen wir weiter", sagte die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010.

Vonn lag 1,62 Sekunden hinter der Trainingsschnellsten Tina Maze aus Slowenien. Auf Rang zwei fuhr die Norwegerin Lotte Smiseth (0,40 Sekunden zurück). Beste Deutsche war Manuela Wenig (Lenggries) auf Rang 22 (2,30), Veronique Hronek (Unterwössen) lag auf Rang 55 erneut weit zurück. Viktoria Rebensburg, im ersten Training Achte, verzichtete auf die zweite Fahrt.

Schnellster im zweiten Trainingslauf der Männer auf der Piste für die WM 2015 in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado war der Franzose Adrien Theaux vor den Südtirolern Peter Fill (0,19) und Dominik Paris (0,32). Tobias Stechert (Oberstdorf) belegte Rang zwölf (1,14), Mannschaftskollege Josef Ferstl (Hammer) Rang 24 (1,90).