Sydney (AFP) Australien will den Kampf gegen Bootsflüchtlinge weiter verschärfen, zugleich aber mehr Flüchtlinge aufnehmen. Entsprechende Gesetzesänderungen wurden nach kontroverser Debatte im Senat am Freitag auch im Abgeordnetenhaus verabschiedet. Premierminister Tony Abbott sagte, insgesamt sollten 1500 Flüchtlinge aus den umstrittenen Aufnahmelagern auf das australische Festland gelassen werden, darunter hunderte Kinder. Sie würden sogenannte "temporäre Schutzvisa" erhalten, die ihnen für drei Jahre den Aufenthalt in Australien erlaubten, nicht aber eine dauerhafte Ansiedlung.

