Brüssel (AFP) Die frühere belgische Königin Fabiola ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde und die anderen Mitglieder der Königsfamilie teilten "mit großer Trauer" mit, dass Fabiola am Freitagabend im Schloss Stuyvenberg in Brüssel gestorben sei. Der belgische Außenminister Didier Reynders erklärte, alle Belgier würden über ihren Tod trauern. "In unserer Geschichte wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen", sagte er dem Sender RTL.

