Istanbul (AFP) Werden in der Türkei Immobilien an Ausländer verkauft, haben Araber neuerdings mit Abstand die Nase vorn. Lagen Käufer aus Deutschland im vergangenen Jahr noch an der Spitze, wurden sie in diesem Jahr von Abnehmern aus Saudi-Arabien überholt, wie die Zeitung "Vatan" am Freitag unter Berufung auf Branchenangaben meldete. Insgesamt schossen Immobilienkäufe von Arabern aus den Golfstaaten demnach binnen eines Jahres um 167 Prozent auf knapp zwei Millionen Quadratmeter nach oben.

