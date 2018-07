Bremen (AFP) Im Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat der Bremer Senat am Freitag einen salafistischen Verein verboten und aufgelöst. 200 Polizisten waren an einer Großrazzia in der Moschee, in Vereinsräumen und Wohnungen von 17 Mitgliedern der Organisation Kultur & Familien Verein (KuF) beteiligt, wie Innensenator Ulrich Mäurer mitteilte. Der Verein habe eine "aggressiv-kämpferische Grundhaltung", in Predigten sei dazu aufgerufen worden, sich dem Kampf des IS anzuschließen. Tatsächlich seien mehrere Mitglieder des Vereins dem Aufruf gefolgt und nach Syrien gereist.

