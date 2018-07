Berlin (AFP) Deutschland will ab August 2015 die Führung der EU-Ausbildungsmission im westafrikanischen Mali übernehmen. Wie das Bundesverteidigungsministerium am Freitag mitteilte, wurde ein entsprechendes Angebot kürzlich bei einer Truppenstellerkonferenz in Brüssel unterbreitet. Dieses beinhalte auch die "Besetzung weiterer Dienstposten", stehe aber unter dem Vorbehalt einer Verlängerung des laufenden Bundestagsmandats. Derzeit steht die Mission unter der Führung Frankreichs.

