Brüssel (AFP) Die Zahl der Dschihad-Kämpfer, die aus Europa in den Irak und nach Syrien reisen, steigt laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) weiter. Obwohl die Brutalität der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) zunehme, wachse auch die Zahl derer, "die sich davon angezogen fühlen in ganz Europa", sagte de Maizière vor dem EU-Innenministerrat am Freitag in Brüssel. Aus Deutschland gebe es mittlerweile 550 bekannte Fälle, in Europa seien es "vielleicht 3000".

