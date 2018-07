Brüssel (AFP) Europas Wirtschaft wächst nur zaghaft: In den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) legte die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,3 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag in einer zweiten Schätzung mitteilte. In den 18 Ländern der Eurozone stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Von den EU-Ländern stecken mit Italien und Zypern noch zwei Länder in der Rezession. Deutschland schrammte knapp daran vorbei.

