Düsseldorf (AFP) Wegen Mitgliedschaft in der ruandischen Miliz Demokratische Kräfte für die Befreiung Ruandas (FDLR) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Freitag zwei Deutsche zu vier und drei Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer deutscher Staatsangehöriger erhielt wegen Unterstützung der Gruppierung eine zweijährige Bewährungsstrafe, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Urteil in dem Düsseldorfer Staatsschutzverfahren fiel nach 92 Verhandlungstagen.

