Washington (AFP) Frankreich wird für Holocaust-Überlebende in den USA einen Entschädigungsfonds in Höhe von 60 Millionen Dollar (48,6 Millionen Euro) einrichten. Wie die französische Beauftragte Patrizianna Sparacino-Thiellay am Freitag in Washington mitteilte, sollen daraus tausende Überlebende oder die Angehörigen inzwischen verstorbener Opfer Geld erhalten, die während der NS-Zeit von der französischen Staatsbahn SNCF in Konzentrationslager der Nazis deportiert worden waren. Im Gegenzug sichern die USA zu, dass juristische Schritte gegen die französische Bahn in den USA verhindert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.