Brüssel (AFP) Die EU-Innenminister stoßen mit ihren Überlegungen auf Widerstand, Flüchtlingslager in Afrika einzurichten. Solche Vorhaben seien "unrealistisch" und würden zu einem weiteren "Festungswall um Europa" führen, kritisierte die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl am Freitag anlässlich eines Treffens der Minister in Brüssel. Diese stimmten dort auch ihr Vorgehen zu Dschihadisten ab, die aus Europa in den Irak oder nach Syrien reisen.

