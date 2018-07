Hannover (AFP) Ein Räuber hat bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Hannover einen 21-jährigen Kunden erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt in der Nacht zu Freitag mitteilte, war der zunächst unbekannte Täter am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss in das Geschäft gekommen und hatte eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht. Der 21-Jährige wollte nach ersten Ermittlungen einschreiten. Dabei entstand ein Handgemenge, bei dem der junge Mann eine tödliche Schussverletzung erlitt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.