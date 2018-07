Erfurt (AFP) Bodo Ramelow ist am Freitag in Thüringen zum ersten Ministerpräsidenten der Linken in Deutschland gewählt worden und hat sich unmittelbar danach bei den Opfern der DDR-Diktatur entschuldigt. Er bitte alle Stasi-Opfer "um Entschuldigung", sagte Ramelow im Erfurter Landtag. Die Wahl Ramelows mit der hauchdünnen Ein-Stimmen-Mehrheit der rot-rot-grünen Landeskoalition stieß bei Union und SED-Opferverbänden auf Kritik.

