Weimar (AFP) Der Landesvorsitzende der SPD in Thüringen hat angekündigt, die Linkspartei in der künftigen Regierung "mit der Realität" zu konfrontieren. Sie könne nur "das Geld ausgeben, das da ist", sagte Andreas Bausewein der "Thüringischen Landeszeitung" vom Freitag. Er zeigte sich zudem zuversichtlich, dass letztlich seine Partei von dem rot-rot-grünen Bündnis unter linker Führung profitieren werde. "Bisher hat die Linke überall dort, wo sie an einer Regierung beteiligt war, bei der nächsten Wahl an Stimmen verloren", sagte Bausewein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.