Berlin (AFP) CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Kür Bodo Ramelows zum ersten linken Ministerpräsidenten eines Bundeslandes als "schlechte Wahl für Thüringen" kritisiert. Wenn 25 Jahre nach dem Mauerfall ein Linker mit SPD und Grünen als "Steigbügelhalter" eine Staatskanzlei in Besitz nehme, dann habe das "eine besondere Qualität", sagte Tauber am Freitag vor Journalisten in Berlin.

