Bonn (AFP) Die Zahl deutscher Studierender, die ihr Studium komplett oder zumindest teilweise im Ausland absolvieren, hat weiter zugenommen. So waren laut den neuesten Daten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Jahr 2012 rund 138.500 Deutsche an einer ausländischen Universität immatrikuliert, wie die Organisation am Freitag in Bonn mitteilte. Besonders beliebt blieben dabei klassische Austauschländer wie Österreich, Großbritannien oder die Schweiz. Doch auch bislang weniger stark besuchte Länder wie Japan, die Türkei oder Island konnten deutlich zulegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.