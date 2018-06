Helsinki (AFP) Das finnische Parlament hat dem Bau eines Atomkraftwerks an seiner Westküste durch den russischen Staatskonzern Rosatom zugestimmt. 115 Abgeordnete votierten am Freitag in zweiter Lesung dafür, 74 stimmten dagegen. Der finnische Akw-Betreiber Fennovoima will die neue Anlage in Pyhäjoki errichten.

