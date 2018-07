Paris (AFP) Frankreich hat am Freitag im Irak nach eigenen Angaben einen "bedeutenden" Luftangriff gegen die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) geflogen. Der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian wollte in einem Interview mit den Sendern BFMTV und RMC aber keine Einzelheiten zu den Zielen nennen. "Wir sind voll entschlossen (...), den sogenannten Islamischen Staat an der Besetzung des Irak zu hindern", sagte der Minister. Der Vormarsch der Islamisten habe gestoppt werden können, damit sei der Krieg aber nicht zu Ende.

