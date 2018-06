Dortmund (dpa) - Jürgen Klopp kann endlich wieder lachen. Nach dem 1:0-Zittersieg über 1899 Hoffenheim stand der zuletzt sichtlich angeschlagene Trainer von Borussia Dortmund alleine auf dem Rasen, warf Kusshände ins Publikum und bedankte sich bei den Fans.

"Ich bin erschöpft und erleichtert", sagte er später. Im TV-Sender Sky stellte er fest: "Wir sind ein verdienter Sieger." Auch seinen Humor fand der Kult-Trainer langsam wieder: "Jetzt haben wir 14 Punkte, das ist dramatisch besser als die elf Punkte."

Borussia Dortmund kann also Abstiegskampf! "Das waren tolle Szenen, gerade nach dem Abpfiff, nach dem Sieg. Die Mannschaft hat sich bedankt für die einzigartige Unterstützung in den letzten Wochen. Heute konnten wir mit dem Sieg etwas zurückgeben und uns vom letzten Tabellenplatz lösen", sagte BVB-Manager Michael Zorc.

Die Borussen verbesserten sich nach dem vierten Saisonsieg zumindest vorübergehend auf Platz 14 der Fußball-Bundesliga. Nationalspieler Ilkay Gündogan (17.) erzielte im Freitagsspiel das heiß ersehnte Tor für den Champions-League-Achtelfinalisten. Mit Kampf und Ergebnis- statt Erlebnis-Fußball kam der BVB zu dem enorm wichtigen Dreier. "Es war ein ganz wichtiger Sieg. Wir haben ein Superspiel abgeliefert mit einer unglaublichen Unterstützung", sagte Kapitän Mats Hummels.

Erstmals seit Herbst 1985 stand die Borussia am Tabellenende. Deshalb hatte Klopp in den Tagen nach der 0:2-Pleite bei Eintracht Frankfurt die Partie zum "High-Noon-Spiel" erklärt. Vor der Partie war Klopp sogar beim Friseur und schaute gut erholt aus. Mit seiner Aufstellung sorgte er für einen Paukenschlag: Gleich vier Weltmeister waren nicht dabei.

Torhüter Roman Weidenfeller wurde durch den Australier Mitchel Langerak ersetzt; Kevin Großkreutz, Erik Durm und Matthias Ginter gehörten ebenfalls nicht zur Anfangsformation. Dafür stand Kapitän Mats Hummels nach auskurierter Bänderdehnung wieder in der Startelf und stabilisierte die Abwehr. In der Torwartfrage habe er nach "Bauchgefühl" entschieden, sagte Klopp: "Ich wollte die Frische, das Lächeln von Mitch im Tor stehen haben."

Als der Berliner Schiedsrichter Felix Zwayer anpfiff, war auch der BVB vor 80 000 Besuchern in der ausverkauften Signal-Iduna-Arena hellwach. Erstmals in dieser Saison spielte Gündogan für den Japaner Shinji Kagawa auf der 10er-Position. Der 24-Jährige nutzte gleich den ersten durchdachten Angriff, köpfte das Leder nach Flanke von Pierre-Emerick Aubameyang zum Führungstreffer ein. An der Seitenlinie machte Klopp, seit 2008 beim BVB im Amt, Freudensprünge. Es schien, als ob eine Zentnerlast von seinen Schultern gefallen war.

Sein Team hielt sich mit dem in der Vergangenheit zum Markenzeichen gewordenen Pressing zunächst zurück, verzichtet auf Risiko-Kombinationen. Die BVB-Profis versuchten es im eigenen Stadion mit Konterfußball. Die Gäste aus Hoffenheim zielten vor der Pause durch Sven Schipplock (37.) nur einmal auf das Tor von Langerak.

Nach dem Wechsel überraschte die Hoffenheimer die Hausherren. Pirmin Schwegler spazierte durch das gesamte Mittelfeld und konnte nur durch ein Foul kurz vor der Strafraumgrenze gestoppt werden. Den Freistoß von Sebastian Rudy lenkte Hummels reaktionsschnell zur Ecke. Danach war der BVB im Pech, als ein regulärer Treffer von Aubameyang (53.) wie schon bei der Niederlage in Paderborn wegen Abseits nicht gegeben wurde.

Wenig später hätte der Gabuner für die Vorentscheidung sorgen können, doch er scheiterte genauso an Torhüter Oliver Baumann wie Mats Hummels (63.) nach einer Ecke. Erneut Augameyang (74.) und Gündogan (81.) vergaben weitere gute Möglichkeiten - doch die einmal mehr schwache Chancenverwertung interessierte am Ende nicht mehr.

Nach nur einem Dreipunkte-Erfolg aus den vorherigen acht Bundesliga-Spielen durfte die Borussia endlich wieder einmal jubeln. Nebensache war da, dass der BVB den 2500. Punkte in seiner Bundesliga-Geschichte sammelte.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 54,1 - 45,9

Torschüsse: 19 - 6

gew. Zweikämpfe in %: 53,3 - 46,7

Fouls: 20 - 12

Ecken: 8 - 3

Quelle: optasports.com