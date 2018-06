Srinagar (AFP) Bei einem Angriff auf ein Armeelager im indischen Bundesstaat Kaschmir sind am Freitag drei Soldaten und zwei Polizisten getötet worden. Auch zwei Angreifer seien bei dem Angriff auf das Lager in Uri nahe der Grenzlinie zum von Pakistan kontrollierten Teil Kaschmirs gestorben, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Der Anschlag ereignete sich inmitten der Wahlen im Bundesstaat Jammu und Kaschmir, die in mehreren Phasen stattfinden. Am Montag wird Premierminister Narendra Modi zu einem Wahlkampfauftritt in Kaschmirs Hauptstadt Srinagar erwartet.

