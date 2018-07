Moskau (AFP) Die russische Justiz hat am Freitag vier Mittäter der Anschläge von Wolgograd verurteilt, bei denen vor einem Jahr 34 Menschen getötet worden waren. Das Gericht in Wolgograd befand die Männer der Verschwörung zur Verübung eines Anschlags schuldig, wie die Ermittlungsbehörde mitteilten. Demnach erhielten zwei Männer jeweils 19 Jahre Straflager, weil sie die beiden Selbstmordattentäter in ihren Häusern in der Nordkaukasus-Republik Dagestan hatten wohnen und dort Sprengsätze herstellen lassen.

