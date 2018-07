Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa rechnet auch nach Ende des Streiks der Piloten mit einzelnen Verspätungen im Flugbetrieb. Es könne noch zu vereinzelten Abweichungen vom Flugplan kommen, sagte ein Sprecher der Airline. Der jüngste Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit wurde deren Ankündigung zufolge in der Nacht um Mitternacht beendet. Flugzeuge der Lufthansa werden in Deutschland jedoch erst am Morgen planmäßig wieder starten. Die Gewerkschaft hatte trotz eines Schlichtungsangebots der Lufthansa zur Frage der Übergangsrenten an der zehnten Arbeitsniederlegung in diesem Jahr festgehalten.

