Frankfurt/Main (AFP) Im ersten deutschen Prozess gegen ein IS-Mitglied hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Freitag eine mehrjährige Haftstrafe verhängt. Der Angeklagte Kreshnik B. wurde zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt, wie der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel mitteilte. Der 20-jährige Kreshnik B. hatte in dem Verfahren gestanden, sich der Dschihadistengruppe Islamischer Staat(IS) angeschlossen und an Kämpfen in Syrien teilgenommen zu haben.

