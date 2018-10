Basel (AFP) Nach der Einigung auf eine Waffenruhe mit den prorussischen Separatisten im Osten des Landes ab dem kommenden Dienstag hat die ukrainische Regierung nachdrücklich die Umsetzung der Vereinbarung gefordert. Die Ukraine brauche "eine Waffenruhe nicht nur dem Namen nach, sondern auch in Wirklichkeit", sagte Außenminister Pawlo Klimkin am Freitag am Rande des Jahrestreffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im schweizerischen Basel. Es gehe nun darum, "zu liefern und nicht nur zu versprechen".

