Kiew (AFP) Angesichts der Kohleknappheit in der Ukraine verhandelt Kiew mit Russland über die Einfuhr von Strom. Wie der ukrainische Energieminister Volodymir Demtschischin am Freitag mitteilte, belaufen sich die Kohlevorräte auf gerade noch 1,4 Millionen Tonen, weniger als die Hälfte des Bedarfs für die Wintersaison. Im Kohlebecken der Donbassregion mit seinen Bergwerken hat es im Zuge der Kämpfe zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung zahlreiche Zerstörungen gegeben. Weite Teile des Gebiets stehen zudem unter der Kontrolle prorussischer Rebellen. Die Energieversorgung in der Ukraine ist zu 40 Prozent von Kohle abhängig.

