New York (AFP) Bei den jüngsten Protesten in New York gegen Rassismus und Polizeigewalt sind in der Nacht zum Freitag mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Die meisten Festnahmen seien wegen Störung der öffentlichen Ordnung erfolgt, teilte die Polizei mit. Am Tag zuvor waren bereits 83 Menschen bei den Protesten festgenommen worden.

