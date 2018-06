Los Angeles (AFP) Der Stern von US-Fernsehstar Bill Cosby auf dem legendären Hollywood Walk of Fame ist mit dem Wort "Vergewaltiger" beschmiert worden. Das Wort wurde am Freitag drei Mal auf den Stern auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles geschrieben, der jedes Jahr von Millionen Touristen besucht wird. Cosby sieht sich derzeit Missbrauchsvorwürfen von mehreren Frauen ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.