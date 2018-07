Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den früheren Vize-Pentagonchef Ashton Carter als Nachfolger des scheidenden Verteidigungsministers Chuck Hagel nominiert. Carter kenne das Pentagon "in und auswendig" und sei "einer der herausragenden Führer in der Sicherheitspolitik", sagte Obama am Freitag in Washington. Der Präsident trat gemeinsam mit Carter und Vizepräsident Joe Biden im Roosevelt Room des Weißen Hauses vor die Presse. Zunächst hatte es aus Regierungskreisen geheißen, dass auch Hagel kommen würde. Der Verteidigungsminister blieb der Vorstellung seines designierten Nachfolgers aber fern.

