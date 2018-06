New York (AFP) Einen weiteren Tag in Folge haben in den USA tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Zur Erinnerung an mehrere Fälle tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze liefen sie am Donnerstagabend mit erhobenen Händen durch New York und riefen "keine Gerechtigkeit, kein Frieden" sowie "Rassismus tötet". Aus Arizona wurde derweil ein neuer Fall bekannt: Dort erschoss ein weißer Polizist einen Schwarzen, den er für bewaffnet hielt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.