Cape Canaveral (AFP) Mit einem Tag Verspätung ist die neue US-Raumkapsel Orion am Freitag zu ihrem ersten Testflug ins All gestartet. Die Trägerrakete vom Typ Delta IV mit der Kapsel an ihrer Spitze hob planmäßig um 13.05 Uhr (MEZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie im Internet übertragene Livebilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Der ursprünglich für Donnerstag geplante Start war wegen technischer Probleme und starker Windböen um 24 Stunden verschoben worden.

