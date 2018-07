Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will den früheren Vize-Pentagonchef Ashton Carter nach Angaben des Weißen Hauses zum Nachfolger des scheidenden Verteidigungsministers Chuck Hagel machen. Obama werde die Nominierung im Laufe des Tages offiziell bekanntgeben, hieß es am Freitag aus Regierungskreisen in Washington. Carter muss dann noch vom Senat bestätigt werden.

