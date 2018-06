Berlin (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (42) ist zum Auftakt des Heim-Weltcups in Berlin ohne Medaille geblieben. Die fünfmalige Olympiasiegerin landete auf ihrer Hausbahn über 3000 m in 4:07,64 Minuten auf dem sechsten Rang. Es gewann Olympiasiegerin Ireen Wüst (Niederlande/4:01,54), die ihre Landsfrau Marije Joling (4:03,34) und Martina Sablikova (Tschechien/4:05,36) auf die Plätze verwies.

"Ich habe meinen Schritt nicht gefunden. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen", sagte Pechstein. Vor den Augen des neuen DESG-Sportdirektors Robert Bartko, der erst am Mittwoch vorgestellt worden war, rief Pechstein nicht ihre Bestleistung ab. Gänzlich unzufrieden war Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin nicht. "Ich bin mit 42,9 Jahren wieder beste Deutsche", sagte Pechstein, die vom Berliner Publikum mit großem Jubel empfangen worden war. Vor zwei Wochen hatte Pechstein beim Weltcup in Seoul mit dem Sieg über 5000 m geglänzt.

In Berlin belegte Lokalmatadorin Bente Kraus in 4:13,69 Minuten den neunten Rang. Stephanie Beckert (Erfurt) enttäuschte in ihrem ersten A-Gruppenrennen der Saison in 4:17,96 Minuten. Damit belegte die Olympiazweite von Vancouver 2010 den 16. und letzten Platz.