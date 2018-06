Lillehammer (SID) - Skilangläuferin Denise Herrmann hat im zweiten Weltcup-Sprint der Saison das Ticket für die WM Ende Februar in Falun gelöst. Die 25-Jährige aus Oberwiesenthal erreichte im norwegischen Lillehammer problemlos das Finale, musste sich beim Sieg von Superstar Marit Björgen (Norwegen) aber mit dem sechsten Rang begnügen. Hanna Kolb (Buchenberg) stieß bis ins Halbfinale vor und erfüllte damit die halbe WM-Norm.

"Im Finale ging von Beginn an die Post ab. Leider wollten die Beine nicht mehr so, wie ich wollte. Dennoch bin ich natürlich zufrieden", sagte die Olympia-Achte Herrmann eine Woche nach ihrem Sturz im Prolog von Kuusmao in der ARD.

Hinter der sechsmaligen Olympiasiegerin Björgen, die ihre Führung im Gesamtweltcup weiter ausbaute, landeten in Celine Brun-Lie und Heidi Weng zwei weitere Norwegerinnen. Überraschend ohne Punkte blieb Kikkan Randall (USA), die zuletzt drei Jahre in Folge die Sprint-Gesamtwertung gewonnen hatte.

Die deutschen Männer erlebten dagegen ein Enttäuschung: Alle acht DSV-Starter verpassten das Viertelfinale, das wie schon beim Saisonstart in Kuusamo ohne deutsche Beteiligung stattfand.