Buenos Aires (AFP) In Argentinien soll ab Januar ein Film über die Jugend und das Leben von Papst Franziskus gedreht werden. Der spanische Regisseur Beda Docampo Feijóo werde die Dreharbeiten leiten, teilte die Produktionsfirma Pampa Films am Freitag mit. Gespielt werde der Papst von dem 55-jährigen Schauspieler Darío Grandinetti, der 1992 mit "Die dunkle Seite des Herzens" bekannt wurde und 2002 in Pedro Almodóvars Drama "Sprich mit ihr" spielte. Das Drehbuch basiere auf der Biografie der argentinischen Vatikan-Korrespondentin Elisabetta Piqué.

